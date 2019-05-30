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Миссия МВФ завершила работу в Украине

Второго транша не будет до формирования нового правительства.

Миссия МВФ завершила работу в Украине
Фото: premiumtimesng.com

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, говорится на сайте МВФ.

В сообщении представительства указано, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - сказано в заявлении ван Родена.

Формирование нового правительства, скорее всего, произойдет не раньше сентября.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая, и в тот же день президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы.

На следующий день в СМИ появилась информация, что миссия МВФ досрочно покидает Украину и не будет пересматривать программу. Немедленного отъезда не произошло, и 28 мая миссия встретилась с президентом Зеленским, подтвердившим намерение Украины продолжить сотрудничество с Фондом.

Тем не менее, график работы миссии в Украине действительно был сокращен, а второго транша Украина в рамках программы stand by пока что не получит.

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