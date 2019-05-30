Россия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"

"Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на износ".

Россия добыла из месторождений в аннексированном ею Крыму более 9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщила генеральный директор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Крым.Реалии.

"Россия до сих пор добывает газ. И на сегодняшний день Россия нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла

9 млрд кубометров газа. Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на износ", - сказала Нежнова.

По данным "Нафтогаза", сегодня Россия использует недра девяти месторождений "Черноморнефтегаза".

Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили 2014 г. во время аннексии Крыма Россией. Таким образом "Нафтогаз Украины" потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

В 2016 году на захваченные Россией буровые установки "Черноморнефтегаза" наложен арест.