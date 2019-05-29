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Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора Приватбанка

Ранее отчеты филиала PwC в Украине по Приватбанку были признаны некачественными.

Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора Приватбанка
Фото: Архив

Окружной административный суд Киева 29 мая отменил решение Национального банка об исключении ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, пишет Finclub.

PwC лишалась права аудировать банки из-за истории с Приватбанком, который был признан неплатежеспособным и национализирован, но аудировался именно этой компанией.

Окружной админсуд Киева также признал неправомерными действия Национального банка по аннулированию свидетельства о включении общества в Реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

В Нацбанке заявили, что решение суда не вступило в законную силу и регулятор готовится к его обжалованию.

НБУ обеспокоен результатам рассмотрения судебного дела и продолжит доказывать законность своих действий.

"Основанием для такого решения (исключение из Реестра. - Ред.) стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала. Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейших расходов государства, связанных с национализацией банка", - заявили в НБУ.

Нацбанк 20 июля 2017 года исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)", 30% которого принадлежит голландскому PwC, из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Тогда компания PwC не исключала, что подаст в суд на Нацбанк, который лишил ее права аудировать украинские банки.

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