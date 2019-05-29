Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)

Кабинет Министров вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил представитель Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус на Facebook.

Теперь Калушская ТЭЦ перешла в коммунальную собственность города Калуш, в котором ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик был мером.

Андрей Герус остался недовольным этим фактом и отметил, что заседание, где было принято решение о передаче ТЭЦ в госсобственность – было непрозрачным.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - подчеркнул Герус.

Фото: Andriy GerusFB

Кроме того, Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК.

Напомним, в январе 2019 года, Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации.

Госбюджет-2019 предсматривал поступление от приватизации 17 млрд гривен.