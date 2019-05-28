"Народный фронт" призвал Зеленского представить программу сотрудничества с МВФ

Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому и просит его представить свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщается на сайте политсилы.

"Народный фронт" совместно с нашим лидером обращается к президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ", - сказал он.

Бурбак также подчеркнул, что разговоры о дефолте в Украине - недопустимы. "Сейчас 2019-й год. Год, когда экономика благодаря усилиям пост-площадных правительств демонстрирует положительную динамику", - сказал он.

"Пять лет назад банда Януковича ограбила страну и блеснула пятками в направлении Ростова. Россия напала на Украину, оккупировала Крым и зажгла огнем восток Украины. Вот когда страна стояла на грани дефолта!", - подчеркнул он.

Бурбак напомнил, что в 2014-м тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк сделал свое известное заявление: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит!".

"Потому, что дефолт - это банкротство Украины и каждого гражданина. Это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это бездонное падение курса гривны. Дефолт - это инфляция более 10 тыс. процентов, как в 1990-х годах. Это - безработица. это - клиническая смерть экономики. Тогда Премьер Яценюк не допустил этого ", - подчеркнул лидер фракции.

Он также подчеркнул, что власти должны своими профессиональными решениями предотвращать банкротство страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

"Народный фронт" спрашивает команду новоизбранного президента: как вы собираетесь обеспечивать рост экономики и доходов украинских граждан?", - обратился Бурбак к команде Зеленского.

Напомним, ранее лидер "НФ" Арсений Яценюк заявил, что считает дефолт "клинической смертью экономики".