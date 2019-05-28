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НФ решил сделать ставку на округа, - фракция

Всерьёз рассматривается сценарий, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов.

НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Фото: Макс Требухов

В «Народном фронте» продолжаются дискуссии относительно формата участия партии в выборах.

Так, на заседании фракции в понедельник вечером вопрос обсуждался довольно долго.

Ввиду незначительных рейтингов, всерьёз рассматривается сценарий, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов. Только - по округам.

Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.

Окончательное решение - о неучастии в выборах со своим списком - ещё не принято, идут дискуссии, но есть промежуточное.

Так, по состоянию на вечер понедельника, «народнофронтовцы» постановили сосредоточить усилия на мажоритарных округах. Общей численностью около 40.

«Это позволит нам сохранить своё представительство в будущей Раде и, вместе с тем, избежать провала по партийной линии», - пояснил один из нардепов.

«Округа будут точно. Есть вероятность, что пойдём ещё и списком, но малая», - добавил ещё один собеседник.

Напомним, 21 мая Зеленский распустил Раду 8-го созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Парламентская коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция «Народного фронта».

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.

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