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Замглавы АП прибыл с рабочим визитом в Германию

Вадим Пристайко совершает свой первый зарубежный визит в должности.

Заместитель главы Администрации президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента - посол Вадим Пристайко - осуществляет именно в Берлин! " - написал Мельник.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.

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