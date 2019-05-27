Вадим Пристайко совершает свой первый зарубежный визит в должности.

Заместитель главы Администрации президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента - посол Вадим Пристайко - осуществляет именно в Берлин! " - написал Мельник.

Herzlich willkommen in Deutschland! Символічно, що свій перший зарубіжний візит Заступник Глави АПУ, зовнішньополітичний радник Президента @VZelenskyy - Посол Вадим Пристайко - здійснює саме до Берліна! Адже 🇺🇦🇩🇪відносини мають характер справжнього стратегічного партнерства! pic.twitter.com/AKXgufIHoI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 27 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.