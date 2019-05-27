На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяПолитика

Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину

Американский политический эксперт приедет на VIII молитвенный завтрак.

Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину
Фото: youtube.com / MissionGenerationUS

Политический и финансовый эксперт администрации президента Рейгана Марк Нуттл прибудет в Украину для участия в VIII Национальном молитвенном завтраке. Об этом сообщил координатор молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Марк Нуттл посетит Украину не впервые. В 1991 году он был одним из немногих представителей Запада, принимавших активное участие в формировании независимости Украины, а потом помогал провести первые в истории Украины национальные выборы Президента.

"Имея только теплые воспоминания об Украине, я болею за ее дальнейшую судьбу и с большим интересом наблюдаю за последними политическими изменениями в стране. Мой опыт сотрудничества с администрацией Рейгана подсказывает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают непростые времена, и от его окружения будет зависеть очень многое", - отметил политик

30 мая в Украинском доме состоится VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также