Турчинов напомнил, что больше не выполняет обязанности секретаря СНБО

Александр Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он написал в Фейсбуке, комментируя информацию в СМИ.

"В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, якобы я продолжаю выполнять обязанности секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ. Таким образом, с момента обнародования указа президента Украины "Об увольнении А. Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" я не работаю секретарем СНБО", - отметил Турчинов.

"Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности секретаря СНБО - бессмыслицы, которые не соответствуют действительности и противоречат украинскому законодательству", - добавил он.

Напомним, Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014 года. По его инициативе были приняты поправки в закон об СНБО, которым была расширена компетенцию Совета нацбезопасности относительно принятия решения по неотложным мерам по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координации и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

17 мая Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.