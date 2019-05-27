"Батькивщина" поддержит отставку Гройсмана

Действующее правительство должно немедленно уйти в отставку, поэтому партия "Батькивщина" поддержит отставку Владимира Гройсмана. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

По ее словам, фракция «Батькивщины» неоднократно в последние годы рассказывала, насколько неэффективна работа правительства Владимира Гройсмана. В частности, политик обратила внимание на то, что за 5 лет номинальный ВВП в долларовом исчислении упал в 1,4 раза.

«Это означает, что экономика летит в пропасть. Это тот уровень жизни, который люди ежедневно испытывают», - возмутилась председатель партии.

В то же время лидер «Батькивщины» заметила: «Если кто-то думает, что может подать заявление об отставке, и это снимает ответственность за все, что делали со страной за последние годы, то не получится».

Юлия Тимошенко убеждена, что и министры, и глава правительства должны нести ответственность за тарифы, ничтожные зарплаты и пенсии, и за то, что большинство людей сегодня получают доходы, меньше минимального прожиточного уровня.

«Они должны ответить за разрушение экономики, уничтожение среднего класса, коррупцию в таких масштабах, которую, я верю, будут расследовать новые руководители государства. Именно поэтому я считаю, что это правительство должно уйти в отставку немедленно», - подытожила Председатель партии.