Советник Зеленского Абромавичус выступил против ликвидации "Укроборонпрома"

Советник президента Владимира Зеленского, экс-министр экономики Айварас Абромавичус против ликвидации государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он заявил на круглом столе, посвященном "Укроборонпрому".

"Надо остановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", - сказал он. При этом экс-министр подчеркнул, что это его личная позиция, а не Владимира Зеленского.

Абромавичус уверен, что не следует ликвидировать "Укроборонпром", ему необходимо провести аудит и полностью сменить менеджмент. При этом, менеджмент может быть гражданским, а не военным.

Напомним, 22 мая Кабмин выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром" на возвратной основе.

Также правительство подаст в Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.

Ранее Кабмин обязал "Укроборонпром" провести финансовый аудит и определить аудитора до 25 мая.

В феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. После этого стало известно, что с 2014 года по нарушениям в госконцерне были открыты почти 500 дел. Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.