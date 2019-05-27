​LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"

Администрация президента рассматривает возможность переезда из здания на Банковой улице в конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича". Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источники в АП и самом "Парковом".

В этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - рассказал один из собеседников издания в бизнес-центре. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. "Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят", - добавил собеседник.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится рядом с Верховной Радой. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС. Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" было арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА), но в начале 2019 года суд заблокировал договор по управлению центра.

В феврале 2019 года контрольный пакет акций Fineroad Business LLP и права на "Парковый" приобрела Любовь Ефимова – мать нардепа от БПП Максима Ефимова.