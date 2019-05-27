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БПП и "Свобода" предложили уволить Садового

Основанием указана проблема Грибовичской свалки.

Фото: Макс Требухов

Три депутата Львовского городского совета зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий львовского городского председателя Андрея Садового.

Об этом сообщил сам мэр в фейсбуке.

Документ внесли глава фракции "Свободы" Маркиян Лопачак, глава фракции "БПП Солидарность" Петр Адамик и еще один депутат от БПП Григорий Козловский. Основание для отставки указаны юридические факты, указанные в постановлении Львовского апелляционного административного суда от 30 января 2017 года, признавшего противоправной бездеятельность Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовичской свалки.

Садовый предполагает, что целью его отставки является грабеж города.

"Интерес ребят прост. За год до местных выборов лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты", - предсказал он.

Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.

В 2019 году он баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

После этого Садовый сказал, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

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