БПП и "Свобода" предложили уволить Садового

Три депутата Львовского городского совета зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий львовского городского председателя Андрея Садового.
Об этом сообщил сам мэр в фейсбуке.
Документ внесли глава фракции "Свободы" Маркиян Лопачак, глава фракции "БПП Солидарность" Петр Адамик и еще один депутат от БПП Григорий Козловский. Основание для отставки указаны юридические факты, указанные в постановлении Львовского апелляционного административного суда от 30 января 2017 года, признавшего противоправной бездеятельность Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовичской свалки.
Садовый предполагает, что целью его отставки является грабеж города.
"Интерес ребят прост. За год до местных выборов лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты", - предсказал он.
Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.
В 2019 году он баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
После этого Садовый сказал, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.
Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.