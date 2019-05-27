Зеленский призвал Раду посвятить последние два месяца реформам, а не пиару

Президент Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады "не пиариться" и "принять реформаторские законопроекты". Соответствующее обращение глава государства опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - написал он.

О каких именно законопроектах идет речь, президент не уточнил.

Зеленский также написа уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, 21 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады вопреки требованиям Конституциии назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля. Избирательный процесс начался 24 мая, оставив ЦИКу всего 58 дней на подготовку к голосованию.