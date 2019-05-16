Проходной барьер в Раду преодолевают шесть партий, - опрос

Рейтинг партии Зеленского почти на 30 пунктов выше, чем у ближайшего преследователя.

Шесть политических партий могли бы преодолеть 5%-ный проходной барьер в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в мае. В их числе - "Слуга народа", "За жизнь", "БПП Солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Гражданская позиция".

Об этом свидетельствует социологический опрос Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы "Рейтинг", который проводился 30 апреля - 10 мая в 24 областях и Киеве. Всего были опрошены 3000 респондентов.

Среди избирателей уровень поддержки политических сил по состоянию на первую половину мая таков:

"Слуга народа" (Зеленский) - 29,5% (39,9% среди тех, кто определился и будет голосовать); "Оппозиционная платформа - За Життя" (Бойко, Рабинович, Медведчук) - 8,1% (10,9%); "Блок Петра Порошенко" Солидарность "(Порошенко, Луценко) - 7,8% (10,6%); Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Тимошенко) - 6,7% (9,1%); "Сила и Честь" (Смешко) - 3,8% (5,1%); "Гражданская позиция" (Гриценко) - 3,7% (5,0%); "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (Вилкул, Мураев, Новинский) - 2,6% (3,5%); Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,4% (3,3%); Всеукраинское объединение "Свобода" (Тягнибок) - 1,8% (2,4%); Объединение "Самопомич" (Садовый) - 1,5% (2,0%); Партия Святослава Вакарчука (Вакарчук) - 0,7% (0,9%).

Лидером атирейтинга является БПП "Солидарность" - 43,9% респондентов сказали, что ни в коем случае не готовы за нее проголосовать.

О намерении голосовать на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, сообщили 79,2% участников опроса.

Напомним, что очередные выборы должны состояться в конце октября 2019 года, но возможен вариант досрочного голосования уже летом.