Более 30% украинцев думают, что можно сделать выводы о работе Зеленского через год, - опрос

36,8% респондентов считают, что в ближайшие месяцы ситуация в Украине скорее улучшится.

35,5% украинцев считают, что можно будет сделать выводы о том, справляется ли новый президент Владимир Зеленский с руководством страны через год.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", которые сегодня обнародовали в четверг в пресс-центре "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования - 3,9% опрошенных считают, справился или нет Зеленский с руководством страны, станет понятно уже через месяц или раньше;

18,4% - через первых 100 дней;

26,2% - через полгода;

35,5% - через год;

7,1% - другой вариант;

8,9% - затруднились ответить.

В свою очередь, 53,7% респондентов считают, что первым шагом нового президента Украины должна стать подача в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности народных депутатов, судей и президента.

40,9% считают, что он должен начать прямые переговоры в "Украина – РФ – ДНР – ЛНР" для прекращения огня и возвращения Донбасса;

8,4% думают, что Зеленский сначала должен обеспечить возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц;

38,1% - инициировать роспуск действующего созыва Верховной Рады и проведение досрочных выборов;

Еще 35,1% уверенны, что Зеленский по началу должен усилить экономические санкции против России и российского капитала в Украине;

33,7% - обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы;

30,6% - снизить зарплату топ-чиновников;

25,8% - начать или ускорить расследования резонансных коррупционных преступлений;

25,4% - начать дискуссии с целью немедленной смены Генпрокурора, главы СБУ, премьера и действующего состава правительства.

Еще 17,9% выступают за то, чтобы Зеленский первым делом завершил медреформу;

17,8% - чтобы изменил систему парламентских выборов;

16,3% - начал углубление переговоров с ЕС и США относительно Крыма и Донбасса;

13,3% - активизировал переговоры о вступлении в ЕС;

13,2% - внес законопроект о референдуме;

11,4% - инициировал перезапуск Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокураторы;

9,9% - активизировал переговоры о вступлении в НАТО.

Кроме этого, 36,8% респондентов считают, что в ближайшие месяцы ситуация в Украине скорее улучшится, 12,9% ожидают безусловного улучшения, 15,9% - что скорее ухудшится, 4,9% - что безусловно ухудшится, а 29,3% затруднились ответить.

Исследование проводили с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Было опрошено 3 тыс. человек.

Напомним, во втором туре выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовало 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.