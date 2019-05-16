Более 30% украинцев думают, что можно сделать выводы о работе Зеленского через год, - опрос

35,5% украинцев считают, что можно будет сделать выводы о том, справляется ли новый президент Владимир Зеленский с руководством страны через год.
Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", которые сегодня обнародовали в четверг в пресс-центре "Интерфакс-Украина".
Согласно результатам исследования - 3,9% опрошенных считают, справился или нет Зеленский с руководством страны, станет понятно уже через месяц или раньше;
18,4% - через первых 100 дней;
26,2% - через полгода;
35,5% - через год;
7,1% - другой вариант;
8,9% - затруднились ответить.
В свою очередь, 53,7% респондентов считают, что первым шагом нового президента Украины должна стать подача в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности народных депутатов, судей и президента.
40,9% считают, что он должен начать прямые переговоры в "Украина – РФ – ДНР – ЛНР" для прекращения огня и возвращения Донбасса;
8,4% думают, что Зеленский сначала должен обеспечить возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц;
38,1% - инициировать роспуск действующего созыва Верховной Рады и проведение досрочных выборов;
Еще 35,1% уверенны, что Зеленский по началу должен усилить экономические санкции против России и российского капитала в Украине;
33,7% - обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы;
30,6% - снизить зарплату топ-чиновников;
25,8% - начать или ускорить расследования резонансных коррупционных преступлений;
25,4% - начать дискуссии с целью немедленной смены Генпрокурора, главы СБУ, премьера и действующего состава правительства.
Еще 17,9% выступают за то, чтобы Зеленский первым делом завершил медреформу;
17,8% - чтобы изменил систему парламентских выборов;
16,3% - начал углубление переговоров с ЕС и США относительно Крыма и Донбасса;
13,3% - активизировал переговоры о вступлении в ЕС;
13,2% - внес законопроект о референдуме;
11,4% - инициировал перезапуск Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокураторы;
9,9% - активизировал переговоры о вступлении в НАТО.
Кроме этого, 36,8% респондентов считают, что в ближайшие месяцы ситуация в Украине скорее улучшится, 12,9% ожидают безусловного улучшения, 15,9% - что скорее ухудшится, 4,9% - что безусловно ухудшится, а 29,3% затруднились ответить.
Исследование проводили с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Было опрошено 3 тыс. человек.
Напомним, во втором туре выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовало 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.