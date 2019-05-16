​​Климкин отменил визит в Хельсинки из-за кризиса в Совете Европы, - СМИ

Украина впервые за много лет не будет представлена на уровне министра.

Министр иностранных дел Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе в Хельсинки (Финляндии).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на постоянного представителя Украины при СЕ Дмитря Кулебу.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра", - отметил он.

Отмечается, что Климкин отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы о поддержке проекта министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. На заседании 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

Накануне, 15 мая, Климкин заявил, что отдельные страны-члены Совета Европы готовы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ просто так, без выполнения ею никаких условий. По его мнению, это запустит процесс "нормализации" всего, что Россия себе позволяет.

"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность", - написал он в Фейсбуке.

Ранее он также заявлял, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Совет Европы снимет с России санкции.

Напомним, напомним, с 2014 года российская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.