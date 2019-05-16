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Нардеп Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая

Депутат предлагает проголосовать за дату 20 мая.

Нардеп Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая
Андрей Тетерук
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук отзывает свое постановление о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 28 мая и предлагает определиться с точной датой 20 мая.

Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента, передает "Цензор.НЕТ".

"19 мая - день, когда мы чтим память жертв политических репрессий... Мы не можем объединять дни, когда мы чтим память замученных украинцев с торжествами по поводу инаугурации президента. В результате дискуссии было найдено компромисное решение, что именно 20 мая станет следующей датой, когда нардепы будут готовы отдать голоса за день проведения инаугурации. Поэтому 28 мая теряет свою актуальность, и я отзываю свое постановление и предлагаю проголосовать за 20-е, чтобы проголосовать и двигаться дальше", - сказал Тетерук.

Напомним, 5 апреля Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановления о дате инаугурации Зеленского и единогласно рекомендовал их рассмотреть в парламенте. Присяга нового президента разными постановлениями предлагается на 17, 19, 26 и 28 мая.

Сам Зеленский хочет инаугурироваться 19 мая, а не 28-го, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

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