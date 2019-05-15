Профильный комитет поддержал все проекты с датой инаугурации Зеленского

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины на заседании в среду рассмотрел все семь проектов постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского и единогласно рекомендовал их завтра рассмотреть в парламенте, передает корреспондент LB.ua.

Присяга нового президента разными постановлениями предлагается на 17, 19, 26 и 28 мая.

"На повестке дня у нас семь проектов постановлений народных депутатов о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Александровича Зеленского ... Вопрос необходимо рассмотреть, потому что он слишком политически окрашен и не следует устраивать нам «законодательный футбол» и отправлять эти проекты постановлений назад спикеру ВР", - заявил и.о. главы комитета Павел Пинзеник, открывая заседание комитета.

Первым рассматривался проект об инаугурации Зеленского 19 мая 2019 года. Эту дату предложил депутат Сергей Мищенко (№10270 от 03.05.2019). Выступая на заседании, Мищенко сказал, что предлагает провести присягу именно 19 мая, потому что так требует избранный президент.

Проект Виктора Балоги (№10270-1 от 06.05.2019), который тоже предлагал дату инаугурации "19 мая в 10:00 утра", прошел без подробного обсуждения, потому что депутат отсутствовал на заседании.

Далее рассмотрели проект постановления Виталия Куприя (№ 10270-2 от 07.05.2019) об инаугурации 20 мая. При этом депутат коллег в четверг голосовать за все постановления, чтобы новый президент получил полномочия: "Не важно, если не будет 19 или 20 мая, то пусть будет 26 мая".

После этого заслушали проект Сергея Каплина (№10270-3 от 07.05.2019). Внефракционный депутат предлагал провести инаугурацию в два этапа: 19 мая - в Раде, а 3 июня - на стадионе НСК "Олимпийский". Во время обсуждения члены комитета открыто потешались над предложением Каплина: "А знает ли сам Зеленский и соглашается на стадион после Рады?"

Также рассматривался второй проект Куприя (№10270-5 от 13.05.2019) об инаугурации 26 мая и проект Владимира Куренного (№10270-6 от 14.05.2019), который предложил привести Зеленского к присяге 17 мая.

Депутат Андрей Тетерук, представляя еще один проект (№10270-7 от 14.05. 2019), сказал, что проведение инаугурации 19 мая недопустимо из-за Дня памяти политических репрессий. "Поэтому «Народный фронт» настаивает на дате 28 мая как общественно согласованной", - отметил он..

Последним рассматривался проект постановления "О необходимости немедленного рассмотрения и принятия проекта Избирательного кодекса Украины (регистрационный номер 3112-1)", внесенный рядом народных депутатов во главе с Юрием Бойко (№10210 от 09.04.2019), представил нардеп Михаил Папиев, который подчеркнул необходимость "по согласованию с Зеленским, назначить присягу на 19 мая". Также Папиев предложил ко всем проектам постановлений "записать в рекомендации комитета - учитывать позицию и пожелания самого Зеленского".

После часового обсуждения члены профильного комитета рекомендовали своим решением Верховной Раде на заседании в четверг рассмотреть все проекты постановлений и определиться голосованием.

По данным источников LB.ua, Рада завтра не поддержит ни один проект постановления. После чего, как предусматривает законодательство, спикер Парубий единолично подпишет постановление о назначении инаугурации на 28 мая.

Напомним, что Зеленский хочет инаугурацию 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент