Глава российского космического НИИ уволился и уехал в Европу

Генеральный директор российского Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин неожиданно покинул страну.

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант".

Отмечается, что Яскин в апреле поехал в командировку в Европу и не вернулся. 17 апреля он прислал заявление об увольнении по собственному желанию.

Издание связывает внезапный отъезд руководителя с аудиторскими проверками, которые проводятся в институте совместно с сотрудниками ФСБ РФ. По данным газеты, Яскин находится в Греции.

НИИ космического приборостроения разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику. В 2014 году на его базе создали Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), которая стала держателем акций 60 предприятий отрасли. Сам НИИ стал филиалом корпорации, которая входит в структуру "Роскосмоса".

Напомним, в марте 2017 года бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в камере следственного изолятора в Москве.