Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяПолитика

Глава российского космического НИИ уволился и уехал в Европу

По данным СМИ, Юрий Яскин находится в Греции.

Глава российского космического НИИ уволился и уехал в Европу
"Роскосмос"
Фото: russki.lu

Генеральный директор российского Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин неожиданно покинул страну.

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант".

Отмечается, что Яскин в апреле поехал в командировку в Европу и не вернулся. 17 апреля он прислал заявление об увольнении по собственному желанию.

Издание связывает внезапный отъезд руководителя с аудиторскими проверками, которые проводятся в институте совместно с сотрудниками ФСБ РФ. По данным газеты, Яскин находится в Греции.

НИИ космического приборостроения разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику. В 2014 году на его базе создали Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК), которая стала держателем акций 60 предприятий отрасли. Сам НИИ стал филиалом корпорации, которая входит в структуру "Роскосмоса".

Напомним, в марте 2017 года бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в камере следственного изолятора в Москве.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также