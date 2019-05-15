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Зеленский встретился с руководителями иностранных банков в Украине

Избранный президент выступил за дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Избранный президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине. В ходе встречи стороны обсудили судебную реформу и уменьшение ставок по кредитам, сообщает пресс-служба Зеленского.

Согласно сообщению, 14 мая во встрече с Зеленским принимали участие представители Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также Независимой ассоциации банков Украины.

Фото: facebook.com/ze2019official

Отмечается, что на встрече присутствовали также представители команды Владимира Зеленского – Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

Зеленский заверил руководителей банков, что будет гарантом каждому крупном инвестору, который придет в Украину.

Он также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость Национального банка Украины, сотрудничество с Международным валютным фондом и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов.

Также он отметил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо провести судебную реформу, а также обеспечить защиту прав инвесторов и кредиторов.

Кроме того, Зеленский поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них, а также выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для частных клиентов.

Руководители банков со своей стороны заверили избранного президента в поддержке и готовности сотрудничать.

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