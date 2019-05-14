Конституционный суд выразил недоверие главе суда Шевчуку и голосует за его отставку (обновлено)

Сейчас в суде идет тайное голосование за увольнение главы суда.

Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку выразили недоверие. Об этом сообщила журналист Ольга Худецкая на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, сегодня судьи КС на специальном заседании рассмотрели заключение комиссии по вопросам регламента и этики и большинством голосов проголосовали за выражение недоверия Шевчуку.

Худецкая пишет, что Шевчук отказался идти в отставку, несмотря на высказанное недоверие, поэтому сейчас в суде идети тайное голосование об увольнении Шевчука с должности судьи.

"В повестку дня заседаний КС вопрос увольнения Шевчука включен не был, эту повестку формировал сам Шевчук. Позже ее изменили", - написала Худецкая.

Именно глава КСУ приводит к присяге избранного президента Украины, в процессе инаугурации сообщает о выполнении новоизбранным всех конституционных требований относительно несовместимости с должностью, отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принятия им присяги. Глава КСУ должен пригласить к трибуне новоизбранного президента и вручить ему текст присяги, а затем получить от президента подписанный документ.

Обновление. По данным источника LB.ua, голосование о выражении недоверия состоялось сегодня утром, после чего Шевчук покинул суд. Также подтвердилась информация о том, что суд рассматривает вопрос увольнения Шевчука. Сообщается, что судьи пытаются провести голосование уже в течение нескольких часов.

Глава КСУ с начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.

В случае увольнения Шевчук лишится звания судьи и не сможет продолжать работу в судебной системе.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку декларации Шевчука за по 2016 год.