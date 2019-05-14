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НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова (обновлено)

Детективы расследуют хищения при строительстве жилья для военных.

НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова (обновлено)
Юрий Аллеров
Фото: Владислав Мусиенко

Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

"Задержали 3 человек. Аллерова также задержали", - сказал один из источников.

По словам собеседников, также задержаны руководители корпорации "Укрбуд".

Все они задержаны по подозрению в хищении 81 млн гривен.

Обновление 16:40. По данным "Украинских новостей", задержаны генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и предприниматель - эксперт по оценке недвижимости, которая фигурировала в расследованиях коррупции Нацгвардии, Алиса Грынчук.

Олег Майборода
Фото: Укрбуд
Олег Майборода

Обновление 17:36. Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в фейсбуке, что Аллерову вменяют растрату 81,635 млн гривен при неравноценном обмене недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" (центр Киева, улица Коновальца) и ЖК "Оберег" (окраина Киева, Бориспольская улица).

"Установлено, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района города Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами НГУ, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене", - говорится в сообщении САП.

Для этого был привлечен оценщик, который предоставил ложную оценку имущества при обмене.

Действия экс-командующего Нацгвардией квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, сегодня стало известно об обысках в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелопмент" по делу о строительстве жилья военным.

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Источник: "Украинские новости"
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