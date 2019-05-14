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Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Президент провел встречу с главой Еврокомиссии в Брюсселе.

Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого
Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с главой Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и наградил его орденом Ярослава Мудрого I степени за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках участия Порошенко в Конференции высокого уровня по случаю 10-й годовщины основания инициативы "Восточное партнерство".

"Порошенко поблагодарил Юнкера за личный вклад в достижения в отношениях Украины и ЕС, весомого прогресса на пути имплементации Соглашения об ассоциации, функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и введение безвизового режима. Глава государства также отметил весомую поддержку Юнкера в сфере реформ и содействие экономическому развитию Украины, в частности путем предоставления макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины Еврокомиссией в контексте подготовки к следующему Саммиту Украина - ЕС в 2019 году.

Фото: president.gov.ua

Напомним, ранее Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит разницы между Порошенко и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении России.

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