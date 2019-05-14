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​Инаугурация президента состоится до 3 июня, - Бурбак

В "Народном фронте " считают, что торжественное заседание Рады не может происходить в день национального траура 19 мая.

​Инаугурация президента состоится до 3 июня, - Бурбак
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Инаугурация новоизбранного президента состоится в определенный законом срок - 30 дней со дня официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией, то есть до 3 июня.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Инаугурация нового президента состоится в определенный законом тридцатидневный срок со дня официального объявления результатов выборов. Торжественное заседание парламента для принятия присяги президентом Зеленским обязательно состоится до 3 июня", - сказал он.

"Относительно даты инаугурации 19 мая, наша позиция следующая. Закон определяет проведения торжественного заседания. Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента недопустима!", - подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что 19 мая Украина будет отмечать память жертв политических репрессий и проведение любых праздничных мероприятий в этот день, по его мнению, аморально.

"Это траурный день, когда мы вспоминаем миллионы невинно замученных большевистским московским режимом. Недопустимы и другие праздничные мероприятия в городах Украины", - подчеркнул руководитель фракции "НФ".

"Обращаюсь также к мэру Киева Виталию Кличко. Недопустимо проводить праздничный концерт на Михайловской площади в день траура. Это нарушение морали и закона", - добавил Бурбак.

Напомним, актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. 

Инаугурацию новоизбранного президента должна назначить Рада. Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

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