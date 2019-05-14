Умер бывший министр культуры, советник президента Юрий Богуцкий

В начале весны он перенес операцию и находился в коме.

После продолжительной болезни умер советник президента Украины, бывший руководитель управления по вопросам гуманитарного развития Администрации президента Юрий Богуцкий.

Как стало известно LB.ua, в начале весны он перенес операцию и последнее время находился в коме.

Богуцкий - профессор, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Украины. Награжден орденом "За заслуги" III степени. Автор многочисленных статей по теории, истории и практике культуры.

В мае 2001 года Богуцкий впервые стал министром культуры и искусств Украины. В декабре 2007-го, вскоре после формирования коалиции в формате БЮТ - НУНС и отставки правительства Виктора Януковича, президент Виктор Ющенко назначил его заместителем Секретариата президента.

19 марта 2010 года Богуцкий был уволен из АП новым президентом Януковичем. С марта по июль 2010 года он был советником президента.

С 16 сентября 2014 году Богуцкий был советником Петра Порошенко по вопросам культуры.