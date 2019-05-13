Суд в России продлил арест четверым крымским татарам

Таганрогский городской суд в Ростовской области России 13 мая продлил меру пресечения четверым фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», задержанным в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта.

Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов будут находиться в СИЗО до 15 августа, сообщает Крым.Реалии.

Заседание в Таганроге проходило в закрытом режиме, активисты и родственники арестованных не смогли попасть в суд.

Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что судебное заседание было закрыто по причине того, что на нем будет оглашаться информация, являющаяся тайной следствия. Однако другие аналогичные заседания, которые проходят сейчас в Ростове-на-Дону, идут в открытом режиме, отмечает издание.

При этом в здание суда доставили около 30 сотрудников российской полиции для усиления охраны внутри здания суда и в зале заседания. Также, во время доставки заключенных на процесс, сотрудники полиции попросили «во избежание неприятностей» разойтись всех активистов, которые подошли к заднему входу в здание суда, чтобы увидеть арестованных.

Напомним, 27 марта российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски в домах активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Подконтрольный России суд Симферополя арестовал всех задержанных, после чего их вывезли в Россию.

Все задержанные обвиняются по статье 205.5 Уголовного кодекса России, большинство активистов - по ч.2 этой статьи (участие в деятельности террористической организации), пятеро - по ч.1 - организация деятельности террористической организации. Речь идет о "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.