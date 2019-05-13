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ЦИК выделил 25 млн гривен на выборы местных общин

Первые местные выборы в 66 ОТГ назначены на 30 июня.

ЦИК выделил 25 млн гривен на выборы местных общин
Центризбирком
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия выделила почти 25 млн гривен на подготовку и проведение выборов местных общин, которые пройдут 30 июня.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Отмечается, что сегодня состоялось очередное заседание ЦИКа, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук. На заседании были внесены изменения к постановлению от 4 января 2019 года № 23 "Об утверждении на 2019 средних норм расходов территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам на подготовку и проведение внеочередных, повторных, промежуточных, первых и дополнительных местных выборов".

Для проведения выборов местных глав в 19 регионах было выделено 19 976 500 гривен, еще 4 834 200 гривен выделили для организации дополнительных выборов в 13 регионах.

На изготовление избирательных списков и именных приглашений для проведения местных выборов было выделено еще 65 400 гривен.

Напомним, 20 апреля Центризбирком назначил первые местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских) на 30 июня. Часть из этих громад должна была проводить выборы 23 декабря 2018 года, но из-за военного положения тогда местные выборы провели не во всех регионах.

Объединение громад в Украине завершится в следующем году. Предполагается, что очередные местные выборы в 2020 году состоятся на новой территориальной основе, при условии покрытия всей территории Украины объединенными территориальными громадами. Для этого в 2019 году все области должны сформировать перспективные планы ОТГ, по которым будет завершаться объединение.

В 2020 году будет принято административное решение об объединении громад, которые не захотят объединиться добровольно.

Сейчас в Украине насчитывается почти 900 громад.

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