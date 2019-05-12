Минздрав Индонезии назвал причину массовой смерти членов избиркомов на выборах

Всего после дня выборов скончались 496 работников избиркомов по всей стране.

У большинства работников избирательных комиссий, которые умерли в четырех провинциях Индонезии после дня выборов, произошел инсульт или сердечный приступ. Об этом сообщает The Straits Times, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения.

По данным правительства, всего после дня выборов скончались 496 работников избиркомов по всей стране. Очевидцы заявляют, что погибшие были истощены после 12 часов непрерывной работы.

В Минздраве отметили, что большинству погибших было от 50 до 70 лет.

Напомним, в выборах в Индонезии, которые состоялись 17 апреля, приняли участие 80% из 193 миллионов избирателей. Каждый избиратель должен был заполнить по пять бюллетеней. В стране одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

В день выборов в стране работали 800 тысяч избирательных участков, подсчет бюллетеней проводился вручную в течение 10 дней.

По данным соцопросов, победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.