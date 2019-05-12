Дочери российского журналиста Доренко заявили, что его могли отравить

Полиция Москвы запретила выдавать тело известного российского журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, его вдове. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Решение было принято на основании заявления дочерей покойного от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что их отец мог быть отравлен.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – сказал Шигеев.

Запланированное на субботу прощание с журналистом на Троекуровском кладбище в Москве отменили.

Напомним, Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в возрасте 59 лет, когда ехал на мотоцикле по центру Москвы.

Доренко - уроженец крымской Керчи, работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

В 2004 году высказывался в поддержку украинской Оранжевой революции, позже начал поддерживать политику Путина в отношении Украины, за что был включен в санкционный список невъездных лиц.