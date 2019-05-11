Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
ГлавнаяМир

Маск предстанет перед судом за то, что назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

Суд состоится 22 октября.

Маск предстанет перед судом за то, что назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде
Фото: teslarati.com

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск 22 октября предстанет перед судом по обвинению в распространении порочащих сведений о британском дайвере Верноне Ансворте, участвовавшем в операции по вызволению детей из затопленной пещеры в Таиланде в июле 2018 года.

Соответствующее решение принял в пятницу, 10 мая, федеральный судья в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает DW.

Миллиардер пытался убедить судебную инстанцию отклонить иск, однако не преуспел в этом.

Руководитель фирмы Tesla в своей записи в Twitter от 15 июля минувшего года назвал Ансворта "педофилом", после того как последний в интервью CNN отклонил попытки Илона Маска подключиться к операции по спасению подростков и охарактеризовал  действия американского предпринимателя как "пиар-ход".

Британец также в пренебрежительном тоне отозвался о мини-субмарине, призванной, по задумке Маска, помочь в вызволении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг.

На тот момент у основателя SpaceX было 22,5 млн подписчиков в Twitter. Вернон Ансворт назвал обвинения в свой адрес "незаконными, неприемлемыми и предосудительными". Он добивается выплаты порядка 75 тыс. долларов (около 66,7 тыс. евро) компенсаций и просит суд официально предписать Маску воздерживаться от любых подобных диффамаций в дальнейшем.

В июле 2018 года из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в провинции Чианграй почти две недели пытались эвакуировать двенадцать юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера. Операция завершилась успешно, однако погиб один из добровольцев, принимавший участие в доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также