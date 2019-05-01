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Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны

Сутида Вачиралонгкорн ранее была стюардессой тайских авиалиний.

Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
Фото: EPA/UPG

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн объявил в среду, что женился на своей супруге-консорте, генерале Сутиде Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутидой. Об этом пишет агентство Reuters.

Объявление вышло в "Королевской газете" накануне коронации 66-летнего монарха, запланированной на 4-6 мая.

Вачиралонгкорн, также известный как король Рама X, стал конституционным монархом после смерти его почтенного отца, короля Пхумипона Адульядета, в октябре 2016 года. В 2014 году Вачиралонгкорн назначил Сутиду Тиджаи, бывшую стюардессу Thai Airways, заместителем командира своего подразделения телохранителей.

Некоторые королевские обозреватели и иностранные СМИ связывали назначение Сутиды с романтическими отношениями с королем, но дворец никогда не признавал отношения между ними.

В декабре 2016 года Сутида стала полноправным генералом, а в 2017 году заняла пост заместителя командира личной охраны короля и получила королевский титул "Тануинг", означающий "леди".

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