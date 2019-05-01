Водитель и еще один пассажир авто получили тяжелые травмы.

В Краматорске Донецкой области автомобиль с военными столкнулся с маршруткой, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Об этом сообщает местное издание obs.in.ua.

Фото: dn.npu.gov.ua

Инцидент произошел на пересечении улиц Гампера и Тихого. Автомобиль ВАЗ 2115 с военнослужащими врезался в заднюю часть маршрутки. В результате один из военных, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Фото: Макс Антонихин

Информацию об аварии подтвердили в местном управлении полиции. Авария произошла, когда маршрутка притормозила, пропуская встречный транспорт. По данным правоохранителей, получили легкие травмы двое пассажиров маршрутного автобуса.