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В среду в Киеве до +12 градусов, днем дождь

Температура ночью +5...+7.

В среду в Киеве до +12 градусов, днем дождь
Фото: EPA/UPG

В среду, 1 мая, в Киеве облачно, ночью умеренный, днем значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, на большей территории значительный дождь, в Карпатах и Прикарпатье сильный дождь, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+15 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +3...+8 градусов, днем +4...+9 градусов.

На севере облачно, дождь, днем в Житомирской и Киевской областях значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+8 градусов, днем +8..+15 градусов.

В центре Украины облачно, дождь, днем в Винницкой и Черкасской областях значительный дождь, гроза, местами, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+11 градусов, днем +12...+18 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +21 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой, дней умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +3..+10 градусов, днем +12...+20 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой, дней умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7..+13 градусов, днем +16..+23 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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