Следуя линии партии

Нормальное поведение настоящего советского человека – колебаться вместе с линией партии. И постсоветского, озабоченного сохранением своей свободы и своего далеко не всегда честно собранного капитала. Сегодня от людей из Системы знаю, как интенсивно стараются освоить новую линию партии многие наши политики и управленцы. Им, собственно, не привыкать. От Кучмы метнулись к Ющенко, от Ющенко – к Януковичу, от Януковича – к Порошенко. И всегда искренне, всегда твёрдо.

Люди сведущие утверждают: пока видимый ручеёк невелик, масса хлынет позднее, после инагурации Владимира Зеленского. Ну, а сейчас ищут контакты, зондируют, встречаются с нужными человечками. Впрочем, кое кто уже получил доступ к «телу» или окружающим его телам. И такое наблюдение: перед встречей одеваются попроще, оставляют дома дорогие часы стоимостью в сотни тысяч долларов, да и к штабу Зеленского идут пешком, оставляя за несколько кварталов свои дорогие автомобили.

Странно, ведь сам Владимир Зеленский далеко не беден. Но – честен, так утверждают давно знающие его люди. Да и члены его команды милостыню на паперти не просят. Но искатели теплого местечка правы: дразнить роскошью в этом конкретном случае не следует. Поэтому и не демонстрируют часы и автомобили. Здесь другой клуб, туда принимают по уму. Во всяком случае, стараются так делать.

Но есть одна опасность, которая вскоре может начинать реализовываться. Она очевидна: 73% избирателей отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, а не его спикерам. Они голосовали за конкретного человека, ожидая возможности общения с ним. Они могут спокойно принять его небольшие тактические ошибки, но не его молчание. Они простят ему несовершенный украинский язык, неумение быстро оседлать спаянный страхом перед будущим украинский политикум, готовый всеми дозволенными и недозволенными способами инактивировать Зеленского. Но его, Зеленского молчание, его нежелание говорить с избирателями ему не простят. Увы, время любви и доверия к политику весьма ограничено.

Команде Зеленского следует также помнить, что его избирали не только в Киеве. Там, в украинской провинции миллионы людей молча (пока – молча) наблюдают, как прежние начальники, верно служившие уходящему президенту, быстро подстраиваются под новую власть. Классический пример – убежденный демократ и кристально честный мэр Одессы Труханов. С каждым днем таких перерожденцев в наших городах и областных центрах будет всё больше. А ведь именно там, в провинции, не на Печерских холмах, будет определяться будущее нашей страны.

Владимир Зеленский приближается к своей инагурации не в вакууме. Ему откровенно и жестко противостоит опытный и коварный противник – Петр Порошенко. Глубоко аморальный человек, давно освоивший искусство работы и с кнутом, и с пряником. С таким же абсолютно свободным от совести красноречивым окружением, демонстрирующим эту свою свободу в ежедневных телевизионных шоу. В отличие от Владимира Зеленского они говорят громко и вдохновенно. Пока, сегодня, их громкая ложь негативно воспринимается зрителями. Но время идёт…

Плохо, что уже слышны разговоры типа: «Зеленский их боится!» Езжу в общественном транспорте, слышу и такое. Не знаю, правда ли это. Ясно понимаю другое: украинские граждане, отдавшие голоса Владимиру Зеленскому, УЖЕ считают его своим Президентом. Не ожидая мистического ритуала инагурации. Уже сегодня они хотят видеть и слышать своего избранника.

… Вчера известный политический эксперт рассказал мне, как в коридоре штаба Зеленского неожиданно для себя встретились два «просителя», ищущие расположения у новой власти. Два депутата, накануне вечером обещавшие Петру Порошенко свою вечную преданность (это было перед собранием фракции БПП). Мой собеседник весело произнёс: «Интересно, кто из этих двоих первым настучал Хозяину на коллегу?»