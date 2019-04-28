​Боевики на Пасху почти не стреляли

О потерях не сообщается.

С начала дня в ходе боевых действий на Донбассе произошел только один обстрел в районе села Крымское. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север". На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили военные.

Напомним, что 27 апреля боевики 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, был ранен один боец.

26 апреля количество обстрелов превысило два десятка. Были ранены житель Чермалыка и двое украинских военных.