​С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов

Потерь среди Вооруженных сил Украины не было.

С начала дня в ходе боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Боевики применяли только гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли в районе Новоселовки Второй, Красногоровки, Широкино, Лебединского и Луганского.

Потерь среди военнослужащих ООС не было.

Подразделения украинской армии стреляли в ответ на провокации.

Ситуация, заявили военные, находится под контролем.

Напомним, что 26 апреля на Донбассе произошло более двух десятков обстрелов. Были ранены житель Чермалыка и двое украинских военных.