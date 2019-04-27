​С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов

С начала дня в ходе боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
Боевики применяли только гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Стреляли в районе Новоселовки Второй, Красногоровки, Широкино, Лебединского и Луганского.
Потерь среди военнослужащих ООС не было.
Подразделения украинской армии стреляли в ответ на провокации.
Ситуация, заявили военные, находится под контролем.
Напомним, что 26 апреля на Донбассе произошло более двух десятков обстрелов. Были ранены житель Чермалыка и двое украинских военных.