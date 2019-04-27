Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Коломойский подал пять новых исков по Приватбанку
Коломойский подал пять новых исков по Приватбанку
Страна четырех революций
Страна четырех революций
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Бывший охранник Яроша записал обращение из российской колонии
Бывший охранник Яроша записал обращение из российской колонии
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
ГлавнаяОбществоЖизнь

СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции в страны ЕС

Организаторов канала задержали при получении взятки 22,5 тысяч гривен.

СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции в страны ЕС
СБУ заблокировала во Львовской области канал нелегальной миграции
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины и житель одной из стран Южной Азии наладили механизм незаконной переправки иностранцев в ЕС через территорию нашего государства.

"Правоохранители задержали трех граждан одной из стран Азии при попытке незаконного пересечения государственной границы у контрольно-пропускного пункта "Краковец" недалеко от поселка Глиницы Яворивского района”, - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ задержали во Львове обоих организаторов незаконной миграции при получении 22,5 тысяч гривен за переправку нелегалов за границу.

Открыто уголовное производства по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. 

Организаторам противоправной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году зам Авакова Сергей Яровой назвал нелегальную миграцию угрозой госбезопасности. В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также