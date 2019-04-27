В Крыму в результате столкновения двух автомобилей на трассе Симферополь – Ялта погибли пять человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает российское "МВД по Крыму", пишет издание "РИА-Крым".

Фото: МЧС России

Авария произошла в ночь с 26 на 27 апреля.

"Водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Mercedes Vito, за рулем которого находился водитель 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: МЧС России

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения.

В российском "МЧС по Крыму" сообщили, что в ликвидации последствий аварии были задействованы 21 человек и семь единиц техники.

Напомним, 10 апреля в Крыму рейсовый автобус «вылетел» в кювет. Один человек погиб, восемь травмированы. Предварительная причина ДТП - отказ тормозов.