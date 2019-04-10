В Крыму рейсовый автобус «вылетел» в кювет: один человек погиб, восемь травмированы

На трассе в Ленинском районе Крыма рейсовый автобус «вылетел» в кювет, в результате чего один человек погиб, восемь - получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымские СМИ.

«Сегодня около 17.30 на трассе Керчь - Феодосия рейсовый автобус «Богдан» на 20 мест, совершавший рейс Керчь - Заветное, съехал с трассы в кювет. Предварительная причина ДТП - отказ тормозов. В автобусе, кроме водителя, находилось 8 пассажиров, детей среди них не было. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, один получил тяжелые телесные повреждения, семь человек – повреждения средней степени тяжести», - цитирует сообщение полиции крымское информагентство «Крыминформ».

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД. Сообщается, что устанавливаются обстоятельства случившегося, а также владелец транспортного средства и обстоятельства выдачи технического заключения для выхода рейсового автобуса на маршрут.

На сайте МВД России по Крыму нет информации об аварии.

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