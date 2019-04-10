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В Полтаве задержали общественного активиста за шантаж застройщика

Он требовал деньги от организации за «невмешательство» в деятельность компании.

В Полтаве задержали общественного активиста за шантаж застройщика
Фото: Нацполиция

Оперативники Управления защиты экономики в Полтавской области задержали руководителя общественной организации в подозрении требования и получения взятки 459 тыс. грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По данным следствия, мужчина требовал деньги за невмешательство в предпринимательскую деятельность компании.

Фото: Нацполиция

В случае неуплаты средств подозреваемый угрожал инициировать проверки строительства контролирующими органами, устраивать пикеты и препятствовать строительным работам на стройплощадке.

По данным интернет-издания "Полтавщина", активиста зовут Андрей Хамов. Стройка, из-за которой он угрожал предприятию, находится на ул.Сапиго.

Фото: Нацполиция

10 апреля правоохранители задержали мужчину при получении взятки. На данный момент он задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, 9 апреля 2019 года в Винницкой области задержали чиновника ОГА при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера. На него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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