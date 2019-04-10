В центре Харькова разлилась цистерна бензина

В Харькове разлилось горючее из цистерны бензовоза на заправке Glusco. Инцидент произошел на ул. Шевченко, 9 около 13:30, сообщает "Харьков Тудей".

"По предварительной информации, произошла частичная разгерметизация цистерны бензовоза, из-за этого возникла утечка бензина. Чтобы не создавать пожароопасную среду, спасатели смывают с асфальта бензин. Также на месте работают химики-дозиметристы, они осматривают данную цистерну", - сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Улицу Шевченко от перекрестка с улицей Маршала Бажанова частично перекрыта, дежурнят патрульные.

Напомним, осенью 2018 года в Киеве нашли три нефтехранилища с ввезенным вне таможенного контроля топливом и АЗС, на котором его продавали. Общая стоимость контрабандного товара оценивается в 103,3 млн гривен.