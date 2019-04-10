Минобразования разъяснило, какие документы необходимы при приеме детей в первый класс

Для первоочередного зачисления ребенка в первый класс по месту жительства подтвердить место проживания можно не только регистрацией, но и рядом других документов.

Об этом говорится в письме МОН относительно приема детей в первые классы в 2019 году, которое было разослано во все школы и местные органы власти, сообщается на сайте министерства.

"В прошлом году в соответствии с требованиями нового Закона "Об образовании" мы изменили порядок зачисления детей в первые классы. Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту проживания, закрепленную за этой территорией - без всяких тестов, собеседований или других испытаний", - отметил первый замминистра образования и науки Павел Хобзей.

Он пояснил, что для первоочередного зачисления необходимо подтвердить место проживания одним из документов, перечень которых закреплен в Постановлении КМУ №684 "Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся".

"Но уже сейчас есть обращения родителей, что для подтверждения места проживания школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Это недопустимое ограничение прав ребенка на первоочередное зачисление", - подчеркнул первый замминистра.

В частности, подтвердить место жительства ребенка можно следующими документами:

- паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;

- справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;

- справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

- документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;

- решение суда, вступившее в силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или права собственности на него, права на регистрацию места проживания;

- документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма/поднайма/аренды и т. п.), заключенный между физическими лицами (при условии его регистрации или нотариального удостоверения) или между юридическим и физическим лицами, в частности относительно пользования комнатой в общежитии;

- справка о прохождении службы в воинской части;

- акт обследования условий проживания.

Этот перечень не является исчерпывающим - подтверждением также может быть другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.

Дату начала приема документов определяют местные органы самоуправления. В некоторых регионах прием уже объявлен. В то же время конечная дата подачи документов едина для всех - 31 мая.

Родители имеют право подать заявление в школу, на территории обслуживания которой они проживают. Зачисление в эту школу ребенку гарантируется законом. Также родители имеют право подать заявление в любое другое заведение - в него ребенок может быть зачислен на свободные места, в частности, - по результатам жеребьевки. Если на 31 мая количество поданных заявлений превышает количество мест, то не позднее 1 июня издается приказ о зачислении всех детей. Их список публикуется исключительно в заведении образования.

Когда в школе остаются свободные места, информация о них размещается на информационном стенде заведения и его сайте (в случае отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится заведение).

Если на 31 мая количество поданных заявлений превышает количество мест, то до 1 июня зачисляются дети: место проживания которых на территории обслуживания школы подтверждено; которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами учеников этого заведения образования, детьми его работников этого заведения образования или выпускниками дошкольного подразделения заведения образования (при его наличии).

До 15 июня зачисляются все остальные дети по результатам жеребьевки. Она проводится с 5 по 10 июня и является публичной.

С 1 до 15 июня заявления о зачислении не принимаются. Но после 15 июня есть возможность подать заявления на свободные места.

"Присутствие ребенка во время подачи заявления, жеребьевка или зачислении не является обязательным, не может быть условием зачисления и этого не могут требовать в заведении образования", - подчеркнули в Минобразования.

Напомним, Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Тернопольская и Запорожская области могут не успеть закупить оборудование для первых классов до 1 сентября.