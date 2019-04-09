Минобразования: пять областей могут не успеть закупить оборудование для первых классов до 1 сентября

12 областей уже распределили средства и могут начать закупки.

Пять областей могут не успеть закупить оборудование для первых классов

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила , что Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Тернопольская и Запорожская области могут не успеть закупить оборудование для первых классов до 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Гриневич пояснила, что облсоветы Волынской и Ивано-Франковской областей планируют распределить деньги для закупки оборудования только в мае, а Киевская, Тернопольская и Запорожская - вообще "не имеют понимания относительно возможных сроков принятия этого решения".

"Основная проблема в этих регионах - со стороны областных советов, поскольку именно они должны распределить средства. Очень важно, чтобы общество знало: если в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Запорожской областях парты и школьные принадлежности не успеют поставить до 1 сентября - это вина вашего облсовета, который не смог собраться, чтобы просто отдать дальше деньги на места для закупок. Именно эти люди будут виноваты в том, что ваши дети не получили парт, мебели и дидактических материалов вовремя", - отметила министр образования.

При этом, по словам Гриневич, 12 областей (Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Полтавская, Сумская и Львовская ) уже распределили средства и могут начать закупки.

Еще семь областей (Житомирская, Закарпатская, Николаевская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Херсонская области и город Киев) - планируют распределить средства в апреле.

Гриневич подчеркнула, что деньги из госбюджета были перечислены местным властям еще в феврале.

Напомним, в прошлом году государство выделило почти 1 млрд гривен на обновление образовательного пространства для первоклассников Новой украинской школы (НУШ). На условиях софинансирования из местных бюджетов каждый первый класс должен был получить современную мебель, дидактические материалы и компьютеры. Однако к началу учебного года справились с закупками успели далеко не все регионы. Подробнее читайте в материале LB.ua "Півроку НУШ. Чи всі перші класи отримали нове обладнання?".

В апреле Кабмин направил в регионы 500 млн на школьные автобусы и спецтранспорт.