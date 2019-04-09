СБУ отказалась раскрывать подробности по делу бывшего министра спорта Коржа

Служба безопасности Украины отказалась раскрывать информацию про расследование уголовного производства по подозрению экс-министра спорта Виктора Коржа (сейчас он советник министра Арсена Авакова) в вымогательстве взятки 30 тыс. долларов. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства «Украинские новости».

Взятка передавалась через посредника.

В начале марта было открыто уголовное производство по факту вымогательства у бизнесменов 30 тыс. долларов. 14 марта в рамках расследования, Виктору Коржу было сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Другие сведения, в том числе, вернулся ли Корж из-за границы, где находился в отпуске, избрана ли ему мера пресечения - СБУ не сообщает, ссылаясь на то, что эти данные не подлежат разглашению.

"Согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса и статье 387 Уголовного кодекса, сведения досудебного расследования не подлежат разглашению", - отмечает СБУ в ответе.

Напомним, 14 марта в Киеве правоохранители задержали посредника во время получения всей суммы взятки. СБУ заподозрила Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов. Сам Виктор Корж находился в тот момент в отпуске за границей и отверг все обвинения. Он утверждал, что эти деньги - инициатива по поддержке спортсменов - представителей Федерации биатлона.