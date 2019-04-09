Судебные дела по нападениям на таборы ромов за год не продвинулись, - СМИ

Судебные разбирательства по делам о нападениях на таборы ромов в Украине почти не сдвинулись с места. Об этом свитедельствует исследование, проведенное "Радио Свобода".

Производство о нападении на Лысой горе полиция начала в апреле прошлого года. Это случилось после того, как в СМИ появилось видео, на котором жители цыганского лагеря бегут от группы молодых людей с газовыми баллончиками, хотя перед тем руководство ведомства заявляло, что там просто "сожгли мусор на субботнике", а от ромов не поступало ни одной жалобы.

Уже летом о подозрении сообщили Сергею Мазуру, координатору праворадикальной организации С14, который после инцидента заявил в соцсетях о "демонтаже стихийного поселения", и анонсировал новые рейды. В ноябре прошлого года стало известно, что Голосеевский районный суд Киева отменил подозрение Сергею Мазуру из-за процессуальных нарушений. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец тогда заявила о намерении подавать апелляцию.

Процесс продолжается до сих пор, но ни одного заседания не было проведено: рассмотрение несколько раз переносилось, а дважды суд не провел заседание, так как не собралась коллегия судей. Шестая попытка рассмотреть апелляцию запланирована на 24 апреля.

Нападение на табор в Тернопольской области 23 мая также не расследовано. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы, предположительно - от пневматического оружия, и начали производство по статье о хулиганстве с применением оружия. Позже представители полиции говорили, что конфликтов с соседями у жителей лагеря не было: за две недели до погрома в социальных сетях тернопольские активисты активно распространяли информацию о том, что цыгане якобы кого-то избили, но этот факт не подтвердился. Нацполиция еще не предоставила ответ на журналистский запрос о том, насколько за год продвинулось расследование этого нападения.

23 июня прошлого года произошло нападение на табор ромов во Львове. Тогда одного жителя лагеря убили, еще трое пострадали - 10-летний мальчик, 30-летняя женщина и 19-летний юноша. На рассмотрении Сиховского районного суда города Львова находится обвинительный акт в отношении 10 человек, из которых 9 - несовершеннолетние. Двое подозреваемых находятся под стражей, шестеро - под домашним арестом, двое - отпущены под личное обязательство. Кроме того, Пустомитовский районный суд вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении еще четверых несовершеннолетних.

Следствие не указывает, что преступление было совершено по мотивам нетерпимости. Адвокат потерпевших Дмитрий Швец сообщил о подаче гражданского иска о взыскании в общем 3,8 млн гривен. На последнем заседании суда уже зачитали обвинительный акт, дальше должен начаться допрос свидетелей. Но судебный процесс проходит в закрытом порядке, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние.