Депутат Киевского облсовета погорел на взятке в $5 тысяч

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали депутата Киевского областного совета за получение неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Установлено, что за эту сумму депутат обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов для непрепятствования ими предпринимательской деятельности по заготовке деревообрабатывающей продукции.

Депутата задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Следователи теруправления ГБР в Киеве осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Напомним, в конце марта в Киеве на взятке попался сотрудник Национального института стратегических исследований.