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В Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФ

Наркоторговцы перевозили украинцев в РФ для работы якобы курьером.

В Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФ
Фото: e-import.com.ua

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по подозрению в вербовке украинцев для занятия наркоторговлей в России. По мнению следствия, они заманили на территорию РФ 23 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемые в вербовке размещали в интернете объявления о трудоустройстве якобы курьером в России, после чего перевозили желающих в Российскую Федерацию. В дальнейшем на территории РФ эти люди под предлогом доставки различных товаров эксплуатировали украинцев для продажи наркотиков.

«Курьеры», которых вывезли в РФ, задержаны местными правоохранительными органами и находятся сейчас в местах лишения свободы по приговорам российских судов.

На данный момент следователи полиции закончили досудебное расследование по этому уголовному производству. "Обвинительный акт по обвинению 4 человек в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Трое фигурантов находятся под стражей, один - под домашним арестом", - сообщает прокуратура Киева.

Также в пресс-службе добавили, что продолжается досудебное расследование по факту перемещения в РФ еще более 200 украинцев с целью их эксплуатации в сфере наркоторговли.

Напомним, 4 апреля николаевские правоохранители задержали группу наркодилеров, сбывающих метадон в Николаеве и Одессе. Она состояла из 5 человек возрастом от 32 до 43 лет. Организатором являлся 43-летний житель Одессы.

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