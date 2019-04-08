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Житомирский государственный технический университет переименован в Житомирскую политехнику

Министерство образования переименовало Житомирский государственный технический университет в государственный университет "Житомирская политехника".

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

"Я бы хотел, чтобы название университета было понятным и воспринималось, как Гданьская, Люблинская политехника, как Вроцлавская или Миланская политехника, как воспринимается уже Львовская политехника. Я бы точно хотел, чтобы на таком же уровне воспринималась и Житомирская политехника", - сказал он на встрече со студентами вуза в понедельник.

Глава Житомирской ОГА Игорь Гундич в свою очередь обнародовал копию приказа о переименовании университета, который датирован 26 марта.

Фото: facebook.com/gundych

Напомним, что Житомирская политехника - единственный инженерный вуз в регионе. Он был создан в 1960 году как факультет Киевского политехнического института, позже был реорганизован в филиал.

В 1994 году был основан Житомирский инженерно-технологический институт, в 2003 году его реорганизовали в государственный технологический университет.

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