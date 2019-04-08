Камни были спрятаны в специальном тайнике под задним сидением автомобиля.

7 апреля на пропускном пункте «Краковец» пограничники Мостицкого отряда в одной из машин, пересекавших границу, обнаружили почти 25 килограммов необработанного янтаря разного размера. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Сообщается, что янтарь находился в специально оборудованном тайнике под задним сидением автомобиля «Мерседес». Машина была украинской регистрации, за рулем находился 32-летний гражданин Украины. Все найденное изъято.

Фото: dpsu.gov.ua

На данный момент пограничники устанавливают стоимость камня, а также другие обстоятельства.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в январе 2019 года суд оправдал бывшего начальника Сарненского районного отдела полиции Ровенской области, обвинявшегося в покрывательстве незаконной добычи янтаря. Прокуратура и Служба безопасности Украины утверждали, что 15 марта 2016 года полицейский потребовал от своих подчиненных, выехавших на место незаконной добычи янтаря, покинуть место преступления и никого не задерживать.

В Ровенской области находится месторождение ровенского янтаря, который сравнивают с балтийским. На этих территориях ведётся массовая нелегальная добыча янтаря.